محافظ الغربية يستقبل وفد "زراعة الشيوخ".. والنواب يُشيدون بصناعة الغزل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الوفد البرلمانى من لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.

جاءت تلك الزيارة، في إطار التعاون والتكامل المؤسسي الذي أصلته الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تتميز بأنها زراعية صناعية وسياحية وتتميز بوجود العديد من القرى المنتجة بداخلها.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ فيديو يعرض كل إنجازات محافظة الغربية في الجمهورية الجديدة، كما عرض فيديو عن 23 قرية منتجة داخل المحافظة، التي تنتح منتجات الكتان من قرية شبرا ملس، منتجات إعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، صناعة المنظفات من قرية كفر الجنيدي، منتجات عسل النحل من قرية شبشير الحصة، منتجات السجاد اليدوي من قرية الدواخلية، منتجات الزبيب من قرية شنراق، منتجات الفخار من قرى بسيون وكفر الزيات،والعديد من المنتجات من القرى المختلفة.

وأشاد الوفد البرلماني بالتطوير الذي حدث في محافظة الغربية خلال السنوات الماضية مقدمين الشكر لمحافظ الغربية على الطفرة التي تتم على أرض المحافظة ودعمه المستمر لأصحاب الحرف والمصانع.