محافظ الغربية يستقبل وفد برلمانى من مجلس الشيوخ

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفد برلمانى من أعضاء لجنتى الزراعة والرى والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الذى يزور محافظة الغربية اليوم لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ورحب محافظ الغربية، بالوفد البرلمانى، مستعرضا أهم ما تتميز به المحافظة، لاسيما في قطاع الزراعة.

وأكد رحمى، أن محافظة الغربية هى محافظة زراعية في الأساس وأن نسبة ٨٢ في المائة من مساحتها مازالت خضراء رغم محاولات التعدى على الأرض الزراعية التى يتم مواجهتها بحسم خلال الفترة الحالية.

وأضاف، نتميز بزراعة القمح والقطن والأرز بالإضافة إلي الكتان، ولدينا اكتفاء ذاتى من تلك المحاصيل.

وتابع، لدينا ٤٦ قرية منتجة بالغربية، في مختلف الأنشطة والمجالات، بالإضافة إلي قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

واستعرض المحافظ فيديو عن المشروعات التى تمت بالمحافظة وما تم بها من تطوير.

إشادة بمشروعات محافظة الغربية

ومن جانبه أشاد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بما تشهده محافظة الغربية من مشروعات وانجازات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن هناك قفزات تتم في المحافظة.

وأشار الجبلي، إلي اهتمام اللجنة بملف القطن المصرى، لاسيما وأنه يعيش في وجدان كل مصرى.

وأكد الجبلي، أن خطوات الدولة في تطوير صناعة الغزل وإنشاء أكبر مجمع للغزل والنسيج في العالم أمر يدعو للفخر، وهو ما استدعى اللجنة لزيارته، لاسيما وأن تلك النهضة تنقلنا للجمهورية الجديدة.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، نحاول من خلال الدراسة المقدمة إحياء زراعة القطن المصرى.

وأضاف السباعى، نستهدف من زيارة مدينة المحلة مشاهدة تطوير صناعة الغزل والنسيج واستكمال الصورة لإخراج الدراسة في النهاية بشكل كامل من مختلف المحاور.

وقال النائب سيد عبد العال، أن القطن من العلامات المميزة لمصر، وأن ما تشهده الغربية من تنوع يأتى بسبب الإرادة والعزيمة لدى الدولة حاليا.

وقالت النائبة نهى الشريف، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ أن ما تشهده المحافظة من انجازات ملموسة يدعو للفخر، مشيرة إلي أن التوقيت الحالي فرصة ذهبية حاليا للتوسع في الانتاج المحلى وإعادة النظر في المنتجات الوطنية، ما يمثل فرصة لاستغلال القطن المصرى.

وقال النائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية ونائب الغربية، أن محافظة الغربية تنافس عالميا في بعض المنتجات، وتتميز بالأرز.

وأشار إلي نجاح محطة سخا التابعة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف من الأرز تستهلك نصف كميات المياه وتعطى جودة عالية.

ويضم الوفد البرلمانى، المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ والنائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، والنائبة نهى الشريف عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والنائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو فهمى عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عبد العظيم خبير ومستشار اللجنة المشتركة بشأن دراسة ملف القطن، وحسن الأشوح أمين لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وأحمد عبد الواحد وإيمان عبد السلام من أمانة اللجنة.