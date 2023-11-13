مساعد وزير الخارجية السابق: العلاقات التجارية بين مصر ودول إفريقيا تشهد تطورًا مستمرًا

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن العلاقات التجارية بين مصر ودول إفريقيا تشهد تطورًا مستمرًا في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر مصر بوابة هامة للتجارة بين القارة الأفريقية وباقي العالم، نظرًا لموقعها الاستراتيجي ولقاعدتها الاقتصادية القوية.

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وأعلن السفير إبراهيم في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية يبلغ حوالي 5.1 مليار دولار، حيث تتركز التجارة بين مصر وأفريقيا في عدة قطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية والزراعة والخدمات، موضحًا أن مصر تعمل على تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية من خلال توقيع اتفاقيات تجارية وتعاونية مع عدة دول، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي وتجمع الدول العربية ومجموعة البلدان النامية الخمس (BRICS) التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية السابق، أن من بين الدول الأفريقية التي تشهد نشاطًا متزايدًا في التجارة مع مصر كينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا. كما تعزز مصر الروابط التجارية مع دول شرق أفريقيا من خلال مشاريع تنمية بنية التجارة والبنية التحتية، مثل السكك الحديدية والموانئ. بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر لتعزيز التجارة مع الكيانات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وروسيا وغيرها، حيث تتمثل أهداف مصر في توسيع قاعدة شركائها التجاريين وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى.

الشرقاوي: شركاء مصر لزيادة التبادل التجاري مع دول القارة السمراء

وفي سياق متصل، أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن مصر تعتبر التجارة والاستثمار لدول الأفريقية أحد الأولويات الاقتصادية الرئيسية الهامة والتي تعمل على تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي من خلال تبادل المنتجات والخدمات وتشجيع الاستثمارات المباشرة وتنمية الروابط الثنائية والمتعددة مع الدول الأفريقية. بالإضافة إلى السودان وكينيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، هناك عدد من الدول الأفريقية الأخرى التي تشهد نشاطًا تجاريًا مع مصر، لافتًا أن هذه الدول تشكل شركاء تجاريين مهمين لمصر وتساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأفاد الدكتور يسري الشرقاوي، في تصريح لـ"دستور"، أن من هذه الدول تعد إثيوبيا واحدة من أهم شركاء التجارة لمصر في شرق أفريقيا. يتركز التبادل التجاري بين البلدين في الزراعة والصناعات التحويلية والمنتجات الكيماوية، بالإضافة إلى ذلك، تشهد التجارة بين مصر وتنزانيا نموًا مستمرًا. وتتضمن المنتجات المتبادلة الملابس والمجوهرات والأدوات الكهربائية والمعدات الطبية.

واستكمل رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن من بين الدول الجزائر حيث تمتلك اقتصادًا قويًا وتعد أحد أكبر شركاء مصر التجاريين في شمال أفريقيا. كما يشمل التبادل التجاري بين البلدين النفط والغاز والمنتجات الغذائية والمعادن، فضلاً عن ذلك، يشهد التعاون التجاري بين مصر والمغرب تطورًا ملحوظًا حيث تشمل المنتجات المتبادلة الملابس والأدوات المنزلية والمواد الغذائية والمنتجات الكيماوية، وكذلك تشهد التجارة بين مصر وغانا نشاطًا متزايدًا حيث يتركز المنتجات المتبادلة بين البلدين في الصناعات التحويلية والملابس والمنتجات الغذائية.

رجال الأعمال: تشهد العلاقات التجارية مع مصر ودول القارة أزهي عصرها

كشف المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات التجارية مع مصر ودول القارة تشهد أزهى عصرها في زيادة التبادل التجاري، حيث تتنوع المنتجات التي يتم تبادلها بين مصر والدول الأفريقية الأخرى وتشمل عدة قطاعات اقتصادية. تشتهر مصر بإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية مثل القمح والأرز والسكر والقطن والفاكهة والخضروات. يتم تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تطوير صناعات التحويل والتصنيع وتصنيع العديد من المنتجات مثل الملابس والأدوات الكهربائية والسيارات والمنتجات الكيماوية والأدوية. تتم تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الدول الأفريقية.

وأشار المهندس علي عيسى إلى أن قطاع البناء والهندسة المدنية يشهد نموًا كبيرًا في مصر والدول الأفريقية الأخرى. يتم تبادل المواد البنائية والمعدات والخدمات في هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الطاقة مجالًا هامًا في التبادل التجاري بين مصر وبعض الدول الأفريقية مثل الجزائر ونيجيريا. يتم تداول النفط والغاز الطبيعي ومنتجات مكررة مرتبطة بها، بالإضافة إلى التجارة في المنتجات. هناك أيضًا تبادل للخدمات بين مصر والدول الأفريقية الأخرى، بما في ذلك الخدمات المالية والنقل والشحن والسياحة والتعليم والاستشارات الفنية.

وأضاف أن عدة دول أفريقية تُعَدُّ شركاء رئيسيين لمصر في استيراد المنتجات الزراعية، ومن بين هذه الدول: السودان، الجزائر، ليبيا، تونس، والسنغال.