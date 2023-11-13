الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سامى قمصان يكشف موقف كولر من تراجع النتائج خلال فترة التوقف الدولى

قمصان
قمصان

قال سامى قمصان، المدرب العام للفريق الأول بنادي الأهلي، إن الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر سوف يسعى عقب انتهاء الإجازة لإعداد لاعبي الفريق الأول للمرحلة المقبلة وتجهيزهم بدنياً وفنياً لمواجهات بطولة الدورى وكأس العالم للأندية والسوبر.

وأضاف قمصان أن الأداء لا يرضى البعض وكذلك الجهاز الفنى لكن الفترة المقبلة سوف تشهد العودة لمستوى الموسم الماضى خاصة أن اللاعبين سوف يحصلون على راحة سلبية لمدة أسبوع.

وأشارالمدرب العام للأهلي إلي أن الفترة المقبلة ليست سهلة ولا تحتمل أي نزيف للنقاط لأنها ستشهد ارتباطات كثيرة؛ لذا يجب على الجميع التركيز خاصة فى ظل أجندة مباريات تضم بطولة الدورى ودورى أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية وبطولة السوبر للأبطال التى ستقام فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22-28 ديسمبر المقبل .

كولر يوجه انتقادات للاعبين عقب التعادل مع الجونة 

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد اكتقي باجتماع عاصف مع اللاعبين داخل غرفة الملابس قبل سفره إلي مسقط رأسه في إجازة سريعة بعد منح الفريق راحة سلبية لمدة 7 أيام عقب التعادل الإيجابي أمام الجونة بهدف لكل منهما في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

 وشهدت الجلسة بين كولر واللاعبين توجيه انتقادات حادة لهم، بل قال إن البعض يطلب الحصول على فرصة، وحين يشارك لا يقدم المردود الذى يُنتظر منه.

ويرى الجهاز الفنى أن الأمور ليست سيئة في الفريق كما يظن البعض، ولكن تراجع الأداء يعود لحالة الإرهاق الشديد الذى عاناه الفريق نتيجة ضغط المباريات واللعب فى منافسات عدة داخل وخارج مصر خلال هذه الفترة.

فيما غادر الثنائى أليو ديانج وبيرسى تاو القاهرة صباح أمس للانضمام لمنتخبى بلديهما بينما سافر أنتونى موديست وعلى معلول ومحمد الضاوى كريستو ورضا سليم لقضاء الإجازة مع أسرهم.

كولر سامي قمصان الدوري الجونة الاهلى

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