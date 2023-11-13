خوان كارلوس أوسوريو يشكو الزمالك في اتحاد الكرة بسبب مستحقاته

تقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك بشكوى رسمية ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وتواجد أوسوريو في اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية لتقديم شكوى رسمية ضد النادي، ويحق للمدرب الحصول على راتب 3 شهور بجانب شهرين شرط جزائي ولم يتقاض منهم أي شيء.

مسئولو الزمالك حاولوا التوصل لاتفاق مع المدرب على تقسيط المبلغ

وحاول مسئولو الزمالك التوصل لاتفاق مع المدرب على تقسيط المبلغ، لكن الأمر قوبل بالرفض ليقوم أوسوريو بتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك في اتحاد الكرة المصري

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا اليوم لوضع خارطة الطريق للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بفريق الكرة.

برنامج تدريبي لتأهيل اللاعبين

ومن ناحية اخرى، وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، برنامجاً تدريبياً إضافياً للثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وناصر منسي والبنيني سامسون أكينيولا في ختام مران أمس الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وأدى الثلاثي تدريبات خاصة بعد انتهاء التقسيمة الفنية بالتسديد على مرمى معاذ علاء، من بعض الزوايا المختلفة، ومن خلال تلقي الكرات العرضية من حاتم سكر.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق وأحمد مجدي المدرب المساعد على متابعة الفقرة الخاصة بالثلاثي، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تجهيز الجزيري

وخضع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية في العيادة الخاصة بالفريق على هامش مران أمس الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويعاني سيف الدين الجزيري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، مما تسبب في غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

أجرى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة فحوصات طبية للجزيري، للاطمئنان على حالة اللاعب، وحصل المهاجم على راحة من التدريبات الجماعية للفريق لمواصلة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.