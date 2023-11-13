الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين بتهمه حيازة سلاح نارى واستعراض القوة تجاه مواطن بسوهاج

الحبس
الحبس

قضت محكمة  جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ش.ع.ا" عامل بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة تجاه المجنى عليها "س.ع"، بدائرة مركز أخميم.

txt

إحالة ديلر مخدرات بحوزته سلاح للجنايات بالمعادى

تعود أحداث الواقعة إلى عام  2023، بدائرة مركز أخميم عندما وجهت النيابة العامة للمتهم  إحراز سلاح نارى، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليها، وبث الرعب فى نفسها وتكدير أمنها، وإطلاق أعيرة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات سوهاج سلاح نارى مركز أخميم النيابة العامة أعيرة نارية محكمة الجنايات

مواد متعلقة

ضبط 37 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بـ3 محافظات

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

"المتحدة" تشكر القوات المسلحة لتسهيل وتأمين زيارة وفد الشركة إلى شمال سيناء

وزير الصحة البريطانى يعلن استقالته من حكومة ريشى سوناك

الفنانة سلوى عثمان تنهار من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان