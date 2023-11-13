الحبس سنتين بتهمه حيازة سلاح نارى واستعراض القوة تجاه مواطن بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ش.ع.ا" عامل بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة تجاه المجنى عليها "س.ع"، بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز أخميم عندما وجهت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح نارى، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليها، وبث الرعب فى نفسها وتكدير أمنها، وإطلاق أعيرة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.