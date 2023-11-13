الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطلين يتاجران فى الألعاب النارية بالإسكندرية

عاطلين
عاطلين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

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ضبط عاطل بالإسكندرية بتهمة الإتجار في الألعاب النارية

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إحالة تاجر إلى محكمة الجنح بتهمة الاتجار فى الألعاب النارية

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما "كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام" وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الالعاب النارية الإسكندرية وزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة

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