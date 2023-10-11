حبس عاطل لترويج كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظورة وبيعها بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار فى الألعاب النارية المحظورة وترويجها عبر موقع "فيس بوك"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

بلاغ برصد نشاط المتهم على فيس بوك

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه الإجرامي من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم تحديد مكانه وألقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام.



بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



