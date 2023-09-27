الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بالإسكندرية بتهمة الإتجار في الألعاب النارية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

نجحت "الداخلية" في ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيسبوك".

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية، وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهته، أقرّ بقيامه بالإتجار في الألعاب النارية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الداخلية الالعاب النارية وزارة الداخلية قطاع الشرطة المتخصصة محافظة القليوبية

مواد متعلقة

ضبط "طبيب مزيف" يجرى عمليات للفتيات فى الإسكندرية

ضبط المتهم بقتل شخص فى حادث سير بالمرج

705 مخالفات لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة

سحب 1943 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

رفع 57 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقارى بمنطقة بدر لعمل توكيلات تأييد للرئيس

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

"خطط لقتلها في يومين".. التفاصيل الكاملة لمقتل "شيماء" على يد خطيبها بمدينة نصر

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات