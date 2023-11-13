الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. معرض للفنان مدحت نصر بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

معرض استعادي للفنان
معرض استعادي للفنان مدحت نصر

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس  قطاع الفنون التشكيلية، معرضا استعاديا للفنان مدحت نصر، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، بمقره الساكن في 1 شارع منشا – محرم بك – الإسكندرية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 9 ديسمبر 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا عدا يومي الاثنين والجمعة.

نبذة عن الفنان التشكيلي مدحت نصر

والفنان مدحت نصر من مواليد الإسكندرية ینایر 1948، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة 1971 وماجستير الفنون الجميلة سنة 1976 ودكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983.

ويعد مدحت نصر عضوا في ھیئة تدريس كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988 وعضوا مؤسسا لجمعية مركز الإسكندرية لتجمیل المدینة ومؤسس ورئيس وحدة الجرافيك بھا، اشترك في الكثير من المعارض الدولية منذ 1971 حتى الآن.  

أقام سبعة عشر معرضا خاصا في مصر والخارج، وحصل على جوائز بینالي الإسكندرية الدولي الثاني عشر، والثالث عشر، والثاني والعشرين – وجوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984، والجائزة الأولى في الحفر في مسابقة مصر في عیون الفنانین 1986، وشھادة تقدیر بینالي الإسكندرية الدولي الدورة الثامنة عشرة 1994.

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

يعد متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية أحد أهم العلامات الثقافية والفنية البارزة في مدينة الإسكندرية، وقد تم بناء هذا المتحف الفني والانتهاء من إنشائه ليكون متحفا فنيا للإسكندرية في عام 1954م.

أقيم المتحف على الأرض التي أهداها لبلدية الإسكندرية البارون "دي منشا" أحد التجار من الأجانب الأثرياء بالإسكندرية الذين كانوا يعيشون بالمدينة.

متحف الفنون الجميلة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية الفنون التشكيلية التشكيلي مدحت نصر

الأكثر قراءة

تحرك برلماني عاجل يطالب بـ3 إجراءات حاسمة ضد إسرائيل

تظاهرات فلسطين تُطيح بوزيرة الداخلية البريطانية من منصبها

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى.. ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى القليوبية لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

التحالف الوطنى: لدينا 55 ألف متطوع يجهزون مساعدات غزة منذ 14 أكتوبر

ممرض بمستشفى العريش: زيارة "المتحدة" رفعت الروح المعنوية لمصابى غزة خاصة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

حسين دعسة

خطاب الملك الوصى الهاشمى فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطينى

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟

قصف مدفعى إسرائيلى على أطراف طيرحرفا وشيحين جنوب لبنان