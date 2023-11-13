السبت.. معرض للفنان مدحت نصر بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا استعاديا للفنان مدحت نصر، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 18 نوفمبر الجاري، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، بمقره الساكن في 1 شارع منشا – محرم بك – الإسكندرية، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 9 ديسمبر 2023، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا عدا يومي الاثنين والجمعة.

نبذة عن الفنان التشكيلي مدحت نصر

والفنان مدحت نصر من مواليد الإسكندرية ینایر 1948، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة 1971 وماجستير الفنون الجميلة سنة 1976 ودكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983.

ويعد مدحت نصر عضوا في ھیئة تدريس كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988 وعضوا مؤسسا لجمعية مركز الإسكندرية لتجمیل المدینة ومؤسس ورئيس وحدة الجرافيك بھا، اشترك في الكثير من المعارض الدولية منذ 1971 حتى الآن.

أقام سبعة عشر معرضا خاصا في مصر والخارج، وحصل على جوائز بینالي الإسكندرية الدولي الثاني عشر، والثالث عشر، والثاني والعشرين – وجوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984، والجائزة الأولى في الحفر في مسابقة مصر في عیون الفنانین 1986، وشھادة تقدیر بینالي الإسكندرية الدولي الدورة الثامنة عشرة 1994.

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

يعد متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية أحد أهم العلامات الثقافية والفنية البارزة في مدينة الإسكندرية، وقد تم بناء هذا المتحف الفني والانتهاء من إنشائه ليكون متحفا فنيا للإسكندرية في عام 1954م.

أقيم المتحف على الأرض التي أهداها لبلدية الإسكندرية البارون "دي منشا" أحد التجار من الأجانب الأثرياء بالإسكندرية الذين كانوا يعيشون بالمدينة.