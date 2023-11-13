انهيار سلوى عثمان أثناء تشييع جثمان والدها.. وإيهاب فهمى يساندها (صور)

أقيمت منذ قليل، جنازة الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي، والد الفنانة سلوى عثمان، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وتم تشييع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

انهيار سلوى عثمان فى جنازة والدها الفنان القدير الراحل عثمان محمد على

وشهدت جنازة عثمان محمد علي، انهيار أسرته بالكامل، وبالأخص نجلته الفنانة القديرة سلوى محمد علي، التى دخلت فى نوبة بكاء شديدة، وحرص أصدقاؤها على مواساتها ومساندتها خلال الجنازة، وأبرزهم الفنان إيهاب فهمي، والفنان أيمن عزب.

مكان وموعد عزاء الفنان القدير الراحل عثمان محمد على

وفى سياق متصل، تتلقى أسرة الفنان القدير الراحل عثمان محمد علي، واجب العزاء غدًا الثلاثاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أعمال عثمان محمد على

وشارك عثمان محمد علي العديد من الأعمال التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور رغم مرور عشرات السنوات على عرضها، منها مسلسل رأفت الهجان، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، مسلسل عائلة الحاج متولي، مسلسل يتربى في عزو، مسلسل الإمام الشافعي، فيلم شجيع السيما، وكان آخر أعماله مسلسل "حي السيدة زينب" الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2021، وشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم سوسن بدر، محمود عبدالمغني، لبنى ونس، فراس سعيد، أشرف عبدالغفور، عبير منير، ليلة عدنان، هايدى رفعت، حجاج عبدالعظيم، الراقصة دينا، ليلى عز العرب، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وتحت قيادة المخرج محمد النقلي.