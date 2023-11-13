الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد حلمي ضيف "سولد أوت" الخميس والجمعة على "CBC" (صور)

أحمد حلمي
أحمد حلمي

يحل الفنان أحمد حلمي، ضيفًا على حلقتي الأسبوع الحالي من برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد يومي الخميس والجمعة الساعة 9 مساء على قناة "CBC"، وذلك في أول ظهور إعلامي له منذ فترة طويلة

تفاصيل حلقة أحمد حلمي ببرنامج سولد أوت

خلال الحلقة، يكشف أحمد حلمي الكثير من الأسرار عن حياته الشخصية والمهنية لأول مرة، منها كواليس تقديمه برنامج "لعب عيال"، وتفاصيل أول اجتماع جمعه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، كما يتحدث أيضًا عن علاقته بأولاده والحلم الذي يسعى لتحقيقه منذ زواجه بالنجمة منى زكي.

كما يتحدث أحمد حلمي خلال الحوار عن سبب ابتعاده عن الدراما التليفزيونية، ويعلن لأول مرة عن تقديمه لجزء جديد من فيلم "كده رضا".

كما يكشف أيضًا عن أقرب 3 أفلام لقلبه، وقصة ترشح النجم الكبير عمر الشريف لمشاركته في بطولة فيلم "عسل أسود".

 

 

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