"الفنون الشفاهية".. محاضرة لنادي أدب ثقافة أسوان غدًا

يعقد نادي أدب قصر ثقافة أسوان، في السابعة مساء غد الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، محاضرة بعنوان "الفنون الشفاهية"، بقصر ثقافة العقاد، ومن المقرر أن يشارك بها الشاعر جمال حداد الباحث في الفنون الشعبية، ويديرها الشاعر محمد المصري.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني التي تهدف للحفاظ على الموروث الشعبي والتوعية به، ويقدمها فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحي.

نادي أدب للفنون الشفاهية

يشار إلى أن إنشاء نادي أدب للفنون الشفاهية "النميم" جاء ضمن توصيات المؤتمر الأدبي الخامس لإقليم جنوب الصعيد في مارس 2017 الذي أقيم بمحافظة أسوان بعنوان "تحولات الهامش والمسكوت عنه في ثقافة الجنوب".

ويعد الفن الشفاهي أو النميم من الفنون القولية التي تقال في المناسبات الشعبية، وهو من كنوز الأدب في صعيد مصر خاصة قبيلتي العبابدة والجعافرة المنتشرتين في محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

4 عروض لثقافة أسوان ضمن مشاهدات نوادي المسرح

خلال اليومين الماضيين؛ قدم فرع ثقافة أسوان عددا من العروض المسرحية؛ وذلك ضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهدت لجنة المناقشة والمشاهدة أجزاء من العروض بقاعة قصر ثقافة العقاد، بدأت بعرض "العروسة"، كما شاهدت العرض الثاني "النداهة".

وفي اليوم الثاني شاهدت اللجنة عرض "الهروب من الموت" تأليف هاني مهران، وإخراج هانى جمال، وأعقبه عرض "رصد خان" تأليف محمد علي ابراهيم، إخراج احمد عبد الرحمن.

وجاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية وتحفيزهم على تقديم عروض قليلة التكاليف.