منها "رصد خان" و"النداهة".. 4 عروض لثقافة أسوان ضمن مشاهدات نوادي المسرح

قدم فرع ثقافة أسوان عددا من العروض المسرحية خلال اليومين الماضيين ضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشهدت لجنة المناقشة والمشاهدة أجزاء من العروض بقاعة قصر ثقافة العقاد، بدأت بعرض "العروسة" وهو أداء حركي صامت لفرقة قصر ثقافة كوم أمبو، تأليف وإخراج علي عبد الجواد، وتدور أحداثه حول عروسة ماريونت تستيقظ على خشبة المسرح مستلذة ببهجتها التي ارتسمت على هيئة رقصات، لكنها تكتشف وجود شخص يحركها وأنها مسلوبة الإرادة لا تستطيع الحراك بدونه، وتحاول التخلص منه عدة مرات بسبب العنف الذى يظهر به، إلى أن تنجح العروسة في التخلص من خيوطها، كما تدرك العروسة إدراكا تاما أن لحظة تخلصها من القيود هي لحظة موتها وتصر على ما تفعل.

وشاهدت اللجنة العرض الثاني "النداهة" وهو أداء حركي صامت لفرقة قصر ثقافة أسوان، تأليف نسرين نور، تصميم وإخراج أحمد جمعة، تدور أحداثه حول الصراع الداخلي للفرد، ومصير النهايات الحاسمة من خلال ثلاث شخصيات، الفتاة ودرجة تحقيق الكونية الفردية، الفلاح والتغيير الذى يحدث له عندما يذهب إلى المدينة، الشاب ومحاولة الوصول للأعلى، وتتمثل النداهتان في الإغواء والحقيقة التى يهرب منها الفرد.

الهروب من الموت

وفي اليوم الثاني شاهدت اللجنة عرض "الهروب من الموت" تأليف هاني مهران، وإخراج هانى جمال، وتدور أحداثه حول الصراع ما بين تقدم التكنولوجيا في حياتنا وتقنين القانون لها، وتأثيرها في حياتنا الطبيعية بعد ظهور الروبوت واستخدامه في الحياة لينافس العنصر البشري، في كثير من الأمور الحياتية والصناعية، والاعتماد على الإنسان الآلي في كل المجالات والسيطرة على العالم، ويدور كل ذلك في اطار الميتافيرس وهو العالم الافتراضى 3D، ويتم عرض ذلك في عمل درامى ورؤية إخراجية يعرض فيها المخرج بهذه الأحداث بعد مرور 400 سنة لتأثير التكنولوجيا على البشر.

وأعقبه عرض "رصد خان" تأليف محمد علي ابراهيم، إخراج احمد عبد الرحمن، وهو عرض مركب له طرحان، الطرح الواقعي من حيث قصة الأحفاد واقتتالهم وصراعاتهم وتآمرهم من أجل الانفراد بكنز ابن غانم، وطرح غيبي روحاني متمثل في رحلة ابن غانم لفك طلاسم الكنز للانفراد به، والعامل المشترك بين الطرفين هو فكرة الطمع والجشع بداخل الإنسان عموما وهي ما ستؤدي به الي التهلكة، بالإضافة إلى اشتباك النص مع عدة موروثات دينية إسلامية متمثلة في خسف الله بكنز قارون وموروثات شعبية متمثلة في الطلاسم والسحر الاسود والرصد "حارس الكنوز".

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية وتحفيزهم على تقديم عروض قليلة التكاليف.

وشهد العروض الناقد والمؤلف مجدي الحمزاوي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، وبحضور يوسف محمود مدير عام فرع ثقافة أسوان، والكاتب أحمد أبو خنيجر وعدد من مخرجي ثقافة أسوان.

وقد أعقب مشاهدة كل عرض مناقشة مع مخرجي العروض حول اختيار عناصر العرض من ديكور وموسيقى وغيرها وكيفية توظيفها لخدمة العرض.