الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصناعة: منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر فى العالم

وزير الصناعة
وزير الصناعة

رحب المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالضيوف في المعرض الإفريقي للتجارة والبينية، قائلًا: "نشعر بالفخر باستضافة المعرض". 

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وتضم 55 دولة من أعضاء الدول الإفريقية، وتسعى لإنشاء سوق قارية واحدة يبلغ سكانها 1.3 مليار نسمة، وناتج محلي إجمالي 3.4 تريليون دولار.
وتابع وزير التجارة والصناعة: من هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية لإنشاء سوق إفريقية للسلع والخدمات، وتحقيق التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

الرئيس السيسى يشهد افتتاح المعرض الإفريقى للتجارة البينية

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة منطقة التجارة الحرة الأفريقية 55 دولة

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