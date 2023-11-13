الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: نشهد اليوم تحسنًا فى الأحوال الجوية (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية عن أمس بشكل كبير، كما ستقل كميات الأمطار وتكون موجودة فقط فى بعض المناطق المتفرقة من الجمهورية لكنها أقل بكثير عن الأمس.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن يكون هناك استمرار لتأثير المنخفض الجوي لكنه أقل تأثيرًا من الأمس وأمس الأول.

الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة فى بعض الأماكن الساحلية

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار ستكون خفيفة، ومتوسطة في بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشمالية، وكذلك بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، موضحة أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وتابعت: قد تمتد الأمطار خفيفة إلى بعض المناطق من محافظات القاهرة الكبرى أو جنوب سيناء أو سلاسل جبال البحر الأحمر، لكنها غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال يومية، وستكون على فترات متقطعة في اليوم وبمناطق دون الأخرى.

تحسن ا في الأحوال الجوية الأرصاد الأحوال الجوية نشهد اليوم امس بشكل كبير

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