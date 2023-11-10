الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف أول الليل مائل للبرودة فى آخره

شبورة مائية صباحية
شبورة مائية صباحية - ارشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا، السبت، نهارًا مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلاً، فيكون الطقس لطيفا في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 شبورة مائية صباحًا

وتوجد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. 

وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تكون خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر: 

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"الأرصاد": انخفاض الحرارة بداية من اليوم.. والقاهرة تسجل 28 درجة

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"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الغد والظواهر الجوية المتوقعة هذا الأسبوع

العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 29 19

6 أكتوبر 29 19

بنهـا 28 20

دمنهور 27 19

وادي النطرون 27 19

كفرالشيخ 28 19

المنصورة 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 29 20

طنطا 28 19

دمياط 27 21 

بورسعيد 27 21

الإسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 31 21

نخل 29 17

كاترين 26 13

الطور 29 19

طابا 31 20

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 27 18

مطروح 25 17

السلوم 25 17

سيوة 26 16

رأس غارب 33 23

الغردقة 33 22

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 31 25

حلايب 29 24

أبورماد 30 23 

رأس حدربة 29 23

الفيوم 31 18

بني سويف 31 18

المنيا 31 17

أسيوط 32 17

سوهاج 34 18

قنا 36 21

الأقصر 36 21

أسوان 37 23

الوادي الجديد 36 19

أبوسمبل 36 24

الأرصاد العظمى الصغرى درجات الحرارة المتوقعة محافظات ومدن مصر مائل للحرارة نهارا مائل للحرارة حالة الطقس

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