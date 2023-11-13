نابولي يفاوض "تودور" لخلافة رودي جارسيا

كشفت تقارير إعلامية، أن المدرب الكرواتي إيجور تودور، بات أحد أبرز المرشحين لتدريب فريق نابولي الإيطالي، في حال إقالة الفرنسي رودي جارسيا من منصبه.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه على "تويتر":"قرر نابولي المضي قدمًا مع إيجور تيودور كمرشح مفضل لمنصب المدير الفني. ستجرى المحادثات اليوم لمناقشة العقد والراتب ومزيد من التفاصيل".

وأضاف رومانو: أن "تودور سيتحدث مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، من أجل حسم كافة الأمور".

وكانت وسائل إعلام إيطالية، قد أكدت أن نابولي قرر إقالة رودي جارسيا من منصبه، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي أصبح خارج حسابات إدارة النادي بشكل نهائي.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت، إن "رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس قرر إقالة رودي جارسيا، بعد التراجع الكبير في نتائج الفريق خلال الموسم الحالي".

وأوضحت "خسارة الفريق على ملعبه الأحد أمام إمبولي بهدف دون رد، أكدت أن المدرب الفرنسي لم يعد له مكان في صفوف حامل لقب الدوري الإيطالي".

ويمتلك تودور – البالغ من العمر 46 عامًا – تجارب تدريبية في الدوري الإيطالي، حيث سبق تدريب فريق أودينيزي، مرتين عامي 2018 و2019.

كما عمل تودور، في منصب المدرب المساعد، في الجهاز الفني ليوفنتوس، بقيادة أندريا بيرلو، وذلك في موسم 2020-2021. وعمل تودور، مديرًا فنيا لهيلاس فيرونا، خلال موسم 2021-2022.

وكانت آخر التجارب التدريبية، للمدرب الكرواتي، عندما أشرف خلال الموسم الماضي، على تدريب فريق مارسيليا الفرنسي.