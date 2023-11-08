الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري الأبطال.. يونيون برلين يفرض التعادل على نابولي ويؤخر تأهله لدور الـ16

نابولي ويونيون برلين
نابولي ويونيون برلين

تعادل فريق يونيون برلين الألماني مع مضيفه نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق نابولي بهدف دون رد.

وفرض فريق نابولي استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وجاء الأداء الهجومي متبادلًا وفي مستوى متوسط بين كلا الفريقين.

وسجل فرانك أنجويسا هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 30 ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ في الهجمة التي سجل منها الهدف.


وأحرز ماتيو بوليتانو هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 39 بصناعة من زميله ماريو روي.


واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين من أجل الوصول للمرمى وهز الشباك ولكن لم تنجح أي من محاولاتهم التالية في الوصول للشباك.

وسدد لاعبو فريق نابولي كرتين على المرمى من 8 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 4 كرات، مقابل تسديدتين من 6 محاولات لفريق يونيون برلين وخرجت كرتين من الملعب  واعترض الدفاع مثلهما.


واستمر استحواذ لاعبي فريق نابولي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما تطور الأداء الهجومي لكلا الفريقين ولكن افتقرت المحاولات الهجومية للتركيز في أغلبها.

وحاول لاعبو فريق يونيون برلين تسجيل هدف التعادل من بداية الشوط الثاني.

وسجل ديفيد داترو فوفانا هدف التعادل لفريق يونيون برلين في الدقيقة 52 بصناعة من زميله شيرالدو بيكر.

وتواصلت المحاولات بين كلا الفريقين للتسجيل في الدقائق التالية من عمر الشوط ولكن لم تنجح في الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو فريق نابولي 5 كرات على المرمى من 24 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب واعترض الدفاع 11 تسديدة، مقابل 6 تسديدات من 15 محاولة لفريق يونيون برلين وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ نابولي على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق يونيون برلين.

ورفع نابولي رصيده لـ7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما حصد يونيون برلين نقطته الأولى ويبقى في المركز الأخير بالمجموعة.

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