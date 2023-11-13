ناقد رياضى عن انضمام أحمد فتوح لمنتخب مصر: انضم بالزيطة

استنكر الناقد الرياضي هيثم نبيل، انضمام أحمد فتوح، لمنتخب مصر وذلك على الرغم من مشكلته مع نادي الزمالك، مؤكدًا أنه انضم بالزيطة والهيصة.

وقال خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن أحمد فتوح ليس بهذه القيمة الذي يدفع له أي نادي 30 مليون جنيه في العام، وانضمامه لمنتخب مصر تكريم له رغم تعامله مع نادي الزمالك.

أحمد فتوح لم يصنع أي شيء مع نادي الزمالك أو المنتخب

وأضاف، أن أحمد فتوح لم يصنع أي شيء إلى الآن مع نادي الزمالك أو منتخب مصر، ولم يقدم أي مردود يسمح له بفرض شروط على نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يؤيد نادي الزمالك في طرح أحمد فتوح للبيع، وأن القرارات التي اتخذها النادي ضده تتناسب مع الفعل.