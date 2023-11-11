شوبير: الأهلى تراجع عن فكرة التفاوض مع أحمد فتوح فى الوقت الحالى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تراجع النادي الأهلي عن التعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكد “شوبير”، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أن الأهلي أغلق ملف التفاوض مع أحمد فتوح، مشيرًا إلى أن كل ما حدث أن بعض الوسطاء قاموا بنقل رسالة لمسؤول في الأهلي بأن اللاعب يرحب بالانضمام إلى الفريق لكن لديه شروط وطلبات قبل أن يتم الانتهاء من هذا الأمر.

وأشار شوبير إلى أن الأهلي أوقف فكرة التفاوض مع اللاعب بشكل تام، مؤكدًا على أن إدارة القلعة الحمراء ترغب في الحفاظ على العلاقات الجيدة في الوقت الراهن مع نادي الزمالك.

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شوبير: المفاجآت واردة في ملف الظهير الأيسر

وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن المفاجآت مازالت واردة رغم ابتعاد أحمد فتوح عن القلعة الحمراء، مشيرًا إلى وجود ثقة من جانب إدارة القلعة الحمراء في الدولي التونسي علي معلول، كما أن كريم الدبيس يؤدي بشكل مميز للغاية، بالإضافة إلى وجود ظهير أيسر آخر مرشح للانتقال إلى صفوف الأهلي.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري؛ إلا أن الزمالك عرضه للبيع في يناير المقبل بعد تهربه من معسكر الفريق قبل مباراة الفريق أمام زد، في لقاء الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

محمد يوسف حكم مباراة الأهلي والجونة

على صعيد آخر، كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكم مباراة الأهلي والجونة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري نايل.

وأسندت لجنة الحكام، إدارة مباراة الأهلي والجونة إلى محمد يوسف كحكم ساحة ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح وأسامة عبد اللطيف حكمان مساعدان، ومحمود ناصف حكم رابع.

وسيكون مصطفى مدحت حكم تقنية الفيديو ويعاونه محمد عباس قابيل.