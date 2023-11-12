الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأميرة تاراكانوفا".. ترجمة جديدة لرولا عادل عن دار العين

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع الرواية المترجمة "الأميرة تاركانوفا.. فصل مظلم في تاريخ روسيا"، تأليف جريجوري بتروڤيتش دانيليڤسكي وترجمة رولا عادل، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الجديدة.

وقالت رولا عادل عن الرواية: "تحكي قصص التاريخ عن فتاة باهرة الجمال، ظهرت من حيث لا يدري أحد بين أوساط النبلاء في فرنسا، وتنقلت بين البلاد حتى وصلت إيطاليا، حيث أعلنت أنها وريثة العرش الحقيقية، وأنها هي ذاتها الأميرة تاراكانوڤا.

وأضافت في تصريح لـ"الدستور":" يضفّر جريجوري ب. دانيليڤسكي في روايته بعضا من الحكايات المتواترة في التاريخ عن الأميرة تاراكانوڤا، ويحكي قصة الأميرة، ملقيا الضوء على بعض من أحداث الصراع على العرش وألاعيبه، ومؤامراته التي أوصلت إيكاترينا نفسها ذات يوم إلى العرش. كل هذا في قصة درامية تاريخية، يحكيها على لسان ضابط في الأسطول البحري، عبر مذكراته التي ألقاها في المياه قبل لحظات أخيرة من عاصفة اقتربت من السفينة التي استقلها عائدًا إلى وطنه.

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واختتمت: "رواية"الأميرة تاركانوفا.. فصل مظلم في تاريخ روسيا" تدور في إطار العصور المظلمة لحكم الإمبراطورية الروسية، وعن المؤامرات التي مورست والأرواح التي زهقت من أجل العرش.

أما عن المؤلف فهو جريجوري بتروڤيتش دانيليڤسكي 1829 -1890 وهو الروائي الروسي الذي تخصص في حكي التاريخ عبر رواياته، وُلد لعائلة فقيرة، وتلقى تعليمه عبر منحة في معهد النبلاء في موسكو، بعد تخرجه درس القانون في جامعة سانت بطرسبرغ. اهتم "دانيليڤسكي" بالقصص التاريخي، على الرغم من أنه عانى في زمنه مما يشبه العداء من طرف بعض كتّاب تلك الفترة، الذين نفوا عن أعماله الروائية صفة الأهمية. ينفي "برينس ميرسكي"، المترجم الروسي الذي عرّف الأدب الروسي إلى انجلترا وبريطانيا حتى رحيله عام 1939، هذا الأمر ويشهد لجريجوري بكونه من أهم كتاب الرواية التاريخية في عصره، والتي تناولت مواضيع تاريخية غفلت عنها ببساطة مؤلفات من عادوه.

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أما عن المترجمة فهي رولا عادل رشوان، مترجمة مصرية، تخرّجَت من كلية الألسن ـ قسم اللغة الروسيـة، تدرّبت لفترة في وزارة الخارجية المصرية وعملَت بعدها بمجال السياحة. نُشرت لها العديد من المقالات الأدبية بدوائر ثقافية مختلفة داخل مصر وخارجها. تقصد مشروعا لترجمة الأدب الروسي الكلاسيكي المجهول وصدر لها العديد من الترجمات الأدبية باللغتين الروسية والإنجليزية. تعمل حاليًا بمجال الترجمة وكتابة المحتوى باللغات الثلاث؛ العربيّة والانجليزيّة والروسيّة، وآخر ترجماتها "الأميرة تاركانوفا.. فصل مظلم في تاريخ روسيا".

غلاف الرواية
دار العين للنشر والتوزيع الأميرة تاركانوفا جريجوري بتروڤيتش دانيليڤسكي رولا عادل روسيا الاميرة

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