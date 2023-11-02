سارة حواس : ترجمة الشعر تتطلب حسًّا مرهفًا تجاه اللغة

أقامت الدكتورة سارة حامد حوَّاس، المترجمة والمدرِّس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة، ورشة عمل على هامش معرض جامعة المنصورة للكتاب المقام في الفترة من 23 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر 2023 بالمكتبة المركزية بجامعة المنصورة وكان عنوانها '' مبادئ الترجمة الأدبية''.

وأكدت الدكتورة سارة حوَّاس أن ترجمة الأدب تتطلب وعيا بالثقافات المختلفة وأن المترجم عليه أن يتسلح ليس فقط بالمعرفة الأدبية والنقدية بل وأيضًا الثقافية والفكرية، لأن اللغة المستخدمة في النصوص الأدبية، لغة مُحمَّلة بالصور البلاغية والمجازات والرموز، وذلك يتطلب من المترجم أن يكون على وعي كامل بالفروق الثقافية بين الثقافات واللغات المختلفة.

كما تحدثت أيضًا عن تجربتها في ترجمة قصائد شعرية عديدة لشاعرات أمريكيات نلن جائزتيْ نوبل والبلوتيزر، وقالت إن الترجمة لها مدارس متنوعة وأن ليس هناك ترجمة مثالية، ولكن هناك ترجمة تقل فيها الأخطاء اللغوية أو الأسلوبية؛ وذلك لتعدُّد الآراء والرؤى في مسألة الترجمة، وأكدت الدكتورة سارة حوَّاس من خلال تجربتها في ترجمة الشعر أن ترجمة الشعر تتطلب ذائقة مختلفة عن ترجمة أي نوعٍ آخر من الأجناس الأدبية مثل الرواية والقصة القصيرة والمسرحية، فترجمة الشعر تتطلب حسًّا مرهفًا تجاه اللغة والإحساس بالمفردات واللغة الشعرية كما أنها تتطلب موهبة شعرية قد تكون مخبوءة في صورة ترجمات لقصائد شعرية.

وأكدت أن الترجمة لا بد أن تكون سهلة وسلسة وبسيطة في لغتها، لتصل إلى المتلقى أو إلى أي فئة والبعد تماما عن التقعر باستخدام مفردات قديمة أو معقَّدة.

كما قالت دكتورة سارة حواس Simplicity always wins البساطة تفوز دائمًا وقالت ''قس على ذلك كل أمور الحياة، فالصدق يفتح باب القلب دومًا''، وأكدت أنها تعيش عوالم مختلفة من خلال ترجمتها لقصائد من تترجم لهن من الإنجليزية إلى العربية، ودراسة مدارسهن الشعرية المختلفة، وأنهت الورشة بالحديث عن بعض الأخطاء الشائعة التي يتعرض لها المترجمون المبتدئون.