جمعة مدني: الدولة تتجه لتنمية صناعة السيارات في مصر

أكد جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة تسعى لتطوير صناعة السيارات في مصر من خلال إطلاق استراتيجية شاملة تم وضعها بالتشارك مع الجهات المعنية مع القطاع الخاص.

وقال مدني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إن الاستراتيجية تهدف إلى جعل صناعة السيارات في مصر قادرة على المنافسة عالميا، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات.

وأشار مدني، إلى أن الحكومة تعمل على إبرام اتفاقيات مع الشركات العالمية للسيارات ومعدات التصنيع لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.