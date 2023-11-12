مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

نظم حزب اليسار السويدي والجالية الفلسطينية في مدينة يوتبوري بالسويد، اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجالية والسويديين والجاليات العربية والأجنبية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

وطالب المشاركون بضرورة توفير متطلبات الحياة لأهالي قطاع غزة، ونددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية.

وشدد المشاركون في المظاهرة على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها بحق قطاع غزة، وما تقوم به من قطع للمياه والكهرباء والاتصالات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، واستهدافها للمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وقصف البيوت على ساكنيها والمستشفيات والمؤسسات المدنية، مطالبين المجتمع الدولي والحكومة السويدية بالعمل من أجل وقف هذا العدوان الذي طال جميع مناحي الحياة لأهالي القطاع.

كما شهدت 12 مدينة سويدية، اليوم، مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

وسبق، وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأحد، المجتمع الدولي بالدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الفوري وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في القطاع.

جاءت تصريحات اشتيه خلال استقباله وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مكتبه بمدينة رام الله.

جدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف محاولات احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود 1967 في كل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني "يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بإزدواجية المعايير، نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع، وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني".