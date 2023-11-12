الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرة حاشدة في السويد تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

غزة
غزة

نظم حزب اليسار السويدي والجالية الفلسطينية في مدينة يوتبوري بالسويد، اليوم الأحد، مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف من أبناء الجالية والسويديين والجاليات العربية والأجنبية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا.

وطالب المشاركون بضرورة توفير متطلبات الحياة لأهالي قطاع غزة، ونددوا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وصمت المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين تجاه القضايا الدولية.

txt

الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة خرج عن الخدمة

وشدد المشاركون في المظاهرة على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها بحق قطاع غزة، وما تقوم به من قطع للمياه والكهرباء والاتصالات واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، واستهدافها للمدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، وقصف البيوت على ساكنيها والمستشفيات والمؤسسات المدنية، مطالبين المجتمع الدولي والحكومة السويدية بالعمل من أجل وقف هذا العدوان الذي طال جميع مناحي الحياة لأهالي القطاع.

كما شهدت 12 مدينة سويدية، اليوم، مظاهرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

txt

نفاد الوقود يخرج مستشفيات غزة عن الخدمة (فيديوجراف)

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بوقف حرب الإبادة في غزة

وسبق، وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأحد، المجتمع الدولي بالدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار الفوري وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في القطاع.

جاءت تصريحات اشتيه خلال استقباله وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، في مكتبه بمدينة رام الله.

جدد اشتية مطالبته بالضغط على إسرائيل لوقف محاولات احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، وإقامة الدولة على حدود 1967 في كل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني "يجب على المجتمع الدولي التوقف عن التعامل مع فلسطين بإزدواجية المعايير، نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع، وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

السويد مظاهرة حزب اليسار السويدي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

إخماد حريق شب داخل فيلا بالريف الأوروبي

عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطينى: خروج 21 مستشفى من الخدمة من أصل 35

غدا.. آخر حوار للفنانة سلوى عثمان مع والدها قبل أيام من وفاته على "الحياة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل