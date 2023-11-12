الصحة العالمية: مستشفى الشفاء فى غزة خرج عن الخدمة

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة.

جاء ذلك بعد تمكن المنظمة من التواصل مع متخصصين في مجال الصحة في المستشفى بالقطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت أمس السبت خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بعد نفاد الوقود، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمستشفى الذي بدأ مساء الجمعة.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم الوزارة في غزة أنّ المستشفى محاصرٌ من قبل القوات الإسرائيلية، وأنّ القصف مستمرٌ سواء على محيط المستشفى أو على مبانيه الداخلية، بحسب القدرة.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على محيط المستشفى.