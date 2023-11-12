الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الذكاء الاصطناعي".. كتاب جديد ضمن سلسلة الثقافة العلمية يناقش الاستخدام المسئول وأخلاقياته للتطبيقات

غلاف كتاب الذكاء
غلاف كتاب الذكاء الاصطناعي

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الذكاء الاصطناعي" للدكتور فتح الله الشيخ، الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج، ضمن إصدارات سلسلة الثقافة العلمية.

الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي وأخلاقياته

يقدم الكتاب تعريفًا مبسطًا لعلم الذكاء الاصطناعى، ويبين أهميته وتاريخ تطوره عبر الزمن، كما يتناول عددًا من التطبيقات المهمة في مجالات النشاط البشري، مثل الرعاية الصحية والعلوم الحيوية التي أسهمت في الحفاظ على حياة الإنسان، ويستعرض التطبيقات التكنولوجية والعلمية التي غيرت أنماط معيشتنا وفاقمت الفجوة والجفوة بين جيل الأحفاد والأجداد. 

ويتعرض الكتاب لقضية الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي وأخلاقيات التعامل مع هذه التقنية، وضرورة السيطرة عليها في استخداماتها المتعددة. 

ويشمل مجموعة من الصور والرسومات التوضيحية التي تبين الجوانب المتباينة لقضية الذكاء الاصطناعي.

سلسلة "الثقافة العلمية" تعنى بنشر أحدث الأبحاث والإسهامات العلمية التي تهم القارئ المصري بشكل مبسط لتتناسب مع جميع الفئات والأعمار، وتصدر برئاسة تحرير الدكتور شريف قنديل أستاذ علوم المواد بجامعة الإسكندرية، وتضم هيئة التحرير الباحث محمد عمارة مديرا للتحرير، وصدر مؤخرا عن السلسلة كتاب "مصر والثورات الصناعية" للدكتور مصطفى جودة.

الذكاء الاصطناعي سلسلة الثقافة العلمية التطبيقات التكنولوجية والعلمية الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي الرسومات التوضيحية

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