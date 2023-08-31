أستاذ إعلام يكشف أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحافة

قال حسام النحاس، أستاذ الإعلام، إن الذكاء الاصطناعي هو صناعة واستثمارات ضخمة تقدر بالمليارات، فالعالم مقبل على عصر الإعلام الرقمي والرقمنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسر نور الدين، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحافة له أهمية في تحليل البيانات وإدارة الموارد البشرية وتقييم تفاعل الجمهور مع المحتوى كانت تكلف المؤسسات أموالًا كبيرة.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعد على الحد من نشر الأخبار الزائفة

وأشار إلى أن هناك تطورات كبيرة ونرى المذيع الآلي، وخدمات الرد الآلي، والترجمة، والحصول على البيانات، ويمكن استخدامه في كتابة المقالات وإعداد اسئلة المقابلات الشخصية، مؤكدًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تساعد على الحد من نشر الأخبار الزائفة وفي نشر الصورة الصحيحة والصوت ولكن يجب أن يكون هناك تدريب للصحفيين والإعلاميين على هذه التقنيات ويجب أن يتم توافرها لأنها ذات تكلفة ضخمة.