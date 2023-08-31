خبير اقتصادى يكشف أهمية الذكاء الاصطناعى وخطورته فى السنوات المقبلة

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت شركاتها من استخدام مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في الصين، وذلك لأن هذا القطاع سيعتمد عليه المستقبل، مشيرًا إلى أن أمريكا تمنع الصين من تطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي ياسر نور الدين، أن السيارات تتحول من مرحلة أن يقودها سائق لقيادة آلية، ولكنها ستدار بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مهنة القيادة ستختفي، كما أن ضابط المرور سيختفي، لأنه سيتم التواصل مع صاحب السيارة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد أن برامج الذكاء الاصطناعي دخلت في مجالات المواهب، واليوم نجد مقطوعات موسيقية يتم تأليفها بالكامل من الذكاء الاصطناعي.

مزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أن هناك أمر سيء وآخر جيد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، فالجيد هو أن 15 تريليون دولار سيدخلون الاقتصاد العالمي في عام 2030 مما يفتح مجالات كبيرة للاقتصاد، متابعًا أن الأمر السيء هو أن من ليس لديهم المعرفة والقدرة على البحث والتطوير لن يكون لديهم فرص للانتقال للاقتصاديات المعتمد على تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.