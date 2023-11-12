الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد التحذيرات الأمريكية.. خبير يكشف حقيقة الوباء الكبير القادم

وباء
وباء

قال إسلام عنان، خبير في اقتصاديات الصحة وعلم الأوبئة، إن العالم يواجه خطر الحرب البيولوجية التي تستخدم الفيروسات والجراثيم لتدمير الأمم.

وأضاف في حواره مع عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أن هذه الحرب ليست جديدة، بل بدأت منذ الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى انتشار الأوبئة والطاعون بسبب الجثث التي تركتها.

وأشار عنان إلى أن أوروبا تعرضت لأزمة اقتصادية بعد الحرب، وحاولت التوسع في الاستعمار، في حين استخدمت اليابان الحرب البيولوجية ضد الصين، وارتكبت جرائم حرب موثقة.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية استولت على التكنولوجيا والعلماء اليابانيين المتخصصين في هذا المجال، وأصبحت تمتلك أسرار الحرب البيولوجية مع إسرائيل.

وتحدث عنان عن تصريحات عالم فيروسات أمريكي حذر من وباء قادم، وقال إن الصين تعاني من آثار الحرب البيولوجية التي شنت عليها من قبل اليابان، وأن هناك دراسات تبحث في مناعة وتشوهات السكان الصينيين، واختتم قائلًا: "الحرب البيولوجية هي الأخطر في التاريخ، وأنه يجب على العالم أن يتحد ضدها".

علم الأوبئة الحرب البيولوجية الفيروسات الجراثيم الحرب العالمية الثانية الأوبئة الطاعون اليابان وباء قادم الصين

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