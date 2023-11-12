الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مهران: صمت العالم على تدمير مستشفيات غزة "مشاركة في الجريمة"

محمد محمود مهران
محمد محمود مهران

قال د.محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الخبير في النزاعات الدولية، إن أعمال الاحتلال بإخراج المرضى والجرحى من المستشفيات في غزة تحت تهديد السلاح تُعد انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني".

وأدان مهران بشدة استهداف إسرائيل للمنشآت الطبية وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية في غزة، مشدداً على أن استهداف المستشفيات والأطقم الطبية يشكل انتهاكاً صارخاً للمادتين 18 و20 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 14 ، 15 من البروتوكول الإضافي الأول، اللتان توفران الحماية للمنشآت والأفراد الطبيين".

اتفاقيات جنيف تحظر إخلاء الجرحى والمرضى

وأضاف في تصريحات صحفية له: اتفاقيات جنيف تحظر إخلاء الجرحى والمرضى إلا لضرورة عسكرية قصوى، كما تلزم المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة سلطة الاحتلال بتيسير عمل المستشفيات"، لافتًا إلى أن طرد المرضى والجرحى من المستشفيات في ظل استمرار القصف وتعطل المواصلات يعرضهم للموت المحقق، ويشكل جريمة حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

txt

الأطباء جنود مجهولة.. وحكايات تدمي القلوب بقطاع غزة

أردف:"كما أن تدمير المستشفيات ومنعها من أداء مهامها ينتهك المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التي توفر الحماية للمنشآت الطبية، وكذلك حصارها ومنع وصول المستلزمات الطبية والوقود لها يهدف لتعطيل عملها وإلحاق المعاناة بالمرضى، ما يشكل جريمة حرب وفقاً لنظام روما".

أكد مهران أن قتل الأطفال والنساء الحوامل على أيدي قوات الاحتلال يمثل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأبغض الجرائم بحق الإنسانية، مشدداً علي أن صمت المجتمع الدولي على ذلك وسكوته عن تدمير المنشآت الطبية يعني مشاركته في هذه الجرائم، وعليه توفير الحماية الفورية للكوادر الطبية قبل فوات الأوان".

وختم أستاذ القانون الدولي:"يتوجب على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في غزة وفقاً لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وعليه التحرك الفوري لحماية الأطفال والنساء في غزة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة".

الدكتور محمد محمود مهران القانون الدولي النزاعات الدولية الإحتلال الإسرائيلي غزة المستشفيات

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

عاجل.. بعد موافقة مجلس الوزراء.. الشروط والتفاصيل النهائية لوحدات "سكن لكل المصريين 4"

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

مفاجأة في سعر كيلو السكر.. أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر  2023

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

التصريح بدفن جثة شاب عثروا عليه فى شارع بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل