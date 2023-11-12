حرب الأسلحة البيولوجية.. خبير أوبئة يتحدث عما فعلته اليابان فى الصين

تحدث الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن خطر وباء محتمل ينتج من اجتماع فيروسين من عائلة واحدة، هما فيروس نيباه وفيروس الحصبة، واللذان يتمتعان بمعدلات وفاة وانتشار مختلفة، وأشار إلى أن هذا السيناريو تنبأ به عالم بريطاني في صحيفة ديلي ميل.

وأضاف عنان، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن فيروس نيباه يسبب وفاة 75% من المصابين، لكنه ينتشر بصعوبة، بينما فيروس الحصبة ينتشر بسهولة، لكنه يسبب وفاة 15% فقط، موضحًا أن لو حدث تلاقح بين هذين الفيروسين، فستكون النتيجة وباءً كبيرًا يهدد البشرية.

وتطرق عنان إلى تاريخ الأوبئة في العالم، وكيف أثرت على الاقتصاد والسياسة والحرب، وذكر أن اليابان كانت أول دولة تستخدم الحرب البيولوجية ضد الصين في الحرب العالمية الثانية، وأن ذلك موثق في التاريخ، كما حذر من أن هناك العديد من الفيروسات الموجودة في العالم، والتي قد تتحول إلى أوبئة في أي وقت.