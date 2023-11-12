"إسكان النواب" تناقش أسباب تأخر مشروع احلال وتجديد شبكة مياه الشرب بدكرنس

ناقشت لجنة الإسكان بـ مجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن مختلف القضايا والملفات.

جاء على رأس هذه الطلبات؛ الطلب المقدم من النائب وليد فرعون بشأن عدم تنفيذ شبكة الصرف الصحي بمنطقة مدرسة الصنايع بنات خلف كوبري أبوصينية بدكرنس.

كما تضمن طلب الإحاطة، الحديث حول عدم توافر الاعتماد المالي اللازم لاحلال وتحديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.



وقال النائب وليد فرعون، إنه تقدم بطلب الإحاطة إلى كل من رئيس الوزراء، ووزراء المالية، التخطيط، الإسكان، الإدارة المحلية؛ انسياقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تحسين جودة حياة المصريين، وتطوير المناطق العشوائية.

وطالب "فرعون" خلال الاجتماع بضرورة امداد الشبكة بمنطقة مدرسة الصنايع بنات بمحطة شبكة الصرف الصحي رقم (١) بسوق المواشي بدكرنس بطول ٣٠٠ متر.

رياضة النواب تطالب وزارة الشباب بإعداد استراتيجية عاجلة لجذب المواطنين بالمحافظات الحدودية

وطالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة الشباب بوضع استراتيجية عاجلة بدراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية ووضع خطة لجذب أكبر عدد من المواطنين للأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بمراكز شباب تلك المحافظات، وعرض تلك الاستراتيجية على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشتها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ تامر عبد القادر بشأن تراجع دور وزارة الشباب في تلبية اختبارات مراكز الشباب والأندية في الوادي الجديد.

وأشار تامر عبدالقادر الي التأثير السلبي لهذا الأمر على تقديم خدمات رياضية جاذبة فضلا عن التراجع الملحوظ في نسب الإقبال والمشاركة في الأنشطة ولا بد من توفير الأنشطة المختلفة لمركز الشباب حيث ان نسبة المشاركين لا يتجاوز 5% من المجتمع لكن وزارة الشباب والرياضة عليها العبء في وضع الخطة للأنشطة الشبابية داخل مراكز الشباب في المحافظات الحدودية لنجد تقصير الوزارة في جذب الشباب في تلك المراكز.

ورداً على موضوع طلب الإحاطة أفاد بهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد أن المديرية تنفذ العديد من الأنشطة الشبابية والمسابقات الرياضية بمراكز شباب محافظة الوادي الجديد منها البرنامج الرئاسي " أهل مصر " الذي يتضمن إقامة معسكرات داخلية وخارجية يشارك فيها عدد كبير من الشباب والفتيات بالمحافظة .

أشار إلى أن هذه المعسكرات تتضمن توعية الشباب وتثقيفهم بقضايا الوطن وتحدياته، مضيفًا أن المحافظة حصلت على مراكز متقدمة في مسابقات العديد من الألعاب الرياضية المختلفة مثل أولمبياد المحافظات الحدودية وأن هناك اهتمام من قبل وزارة الشباب والرياضة بأبناء المحافظات الحدودية.