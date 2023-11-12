الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة في واقعة مصرع مسنة داخل مسكنها بدار السلام

مصرع مسنة داخل مسكنها
مصرع مسنة داخل مسكنها

قررت النيابة العامة حفظ التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة دار السلام، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت التحقيقات ومناظرة النيابة أن الجثة لسيدة في عقدها الثامن، وتبين عدم وجود آثار ضرب أو طعن بسائر جسدها، وخلو المسكن من أية آثار بعثرة أو تحطيم.

واستدعت النيابة نجل المتوفاة للتحقيق معه في الواقعة، والذي أنكر تعرضه لوالدته بأى شكل، وتبين من التحريات أن نجلها من متعاطي المخدرات وبائعيها.

وتبين من الكشف الأولى والتحريات المبدئية، أن المتوفاة كانت تعاني من أمراض الضغط والسكر، وتوفيت نتيجة مضاعفاتها، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي من الإجراءات.

ورصدت أجهزة الأمن بالقاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بدائرة قسم شرطة دار السلام، عن قيام شاب بقتل والدته البالغة من العمر 80 عاما، ليتبين عدم صحة الواقعة، كما تبين أن الشاب علم بوفاة والدته من الفيس بوك.

النيابة العامة العثور على جثة جثة سيدة مسنة عدم وجود شبهة جنائية دار السلام مناظرة النيابة

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