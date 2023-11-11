كاميرات المراقبة كلمة السر لحل ملابسات جثة مجهولة في كفر العلو

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم السبت، تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهولة وبها آثار تعفن في منطقة كفر العلو، واستدعاء شهود العيان.

كما قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في مناظرة جثة المجني عليه أنها لجثة شخص مجهول الهوية ويرتدي ملابسه وبيده آثار طعنات متفرقة بالجسم أدت لتهتك في جميع الأجهزة الحيوية بالبطن والصدر مما أدى لنزيف دموي غزير أدى للوفاة.

عثر الأهالي على جثة لشخص مجهول الهوية، وبه طعنات متفرقة في الجسد بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان محافظة القاهرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم شرطة حلوان.

يقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.