الأرصاد الجوية: نشهد فترة تقلبات جوية ولا نستطيع أن نجزم بأن الشتاء بدأ

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا لا نستطيع أن نجزم بأن الشتاء قد بدأ، لأننا مازلنا في منتصف فصل الخريف، وهي فترة تقلبات جوية، حيث سنجد أيام بها ارتفاع في درجات الحرارة ليس بشكل كبير، وإنما سيكون الجو مائل للحرارة نسبيًا، في حين أن أيام أخرى ستكون الأجواء أقل من حيث درجات الحرارة.

وأضاف القياتي خلال مداخلة ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر قناة dmc، أنه خلال الفترة القادمة، سيتم تغيير نوعية الملابس خلال ساعات النهار، عن نوعية الملابس خلال ساعات الليل، لافتًا إلى أن الأجواء الشتوية التي سيتم فيها ارتداء الملابس الشتوية بشكل مستمر متبقي عليها حوالي أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حتى بدايات شهر ديسمبر.

وأشار إلى أنه خلال يومين سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين عن اليوم، لافتًا إلى أن الشتاء يبدأ رسميا في 23 ديسمبر، وذلك بالنسبة للحسابات الفلكية، لكننا دائمًا ما نقول بأن الحسابات الفلكية تختلف عن الحسابات المناخية، فإذا كان فصل الشتاء يبدأ رسميًا في ديسمبر، إلا أنه مع بدايات ديسمبر تكون الأجواء أقرب للشتاء بشكل كبير.