تشيلسي ومانشستر سيتي.. شوط أول مثير وهدفين لكل فريق

تعادل تشيلسي مع ضيفه مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

افتتح النرويجي إيرلينج هالاند التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 25، من ركلة جزاء، تحصل عليها بعد عركلته من قبل كوكوريلا.

وعادل البرازيلي تياجو سيلفا النتيجة لـ تشيلسي في الدقيقة 29، من ضربة رأسية للركلة الركنية التي أرسلها كونور جالاجير من الجهة اليمنى.

وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الثاني لـ تشيلسي في الدقيقة 37 من متابعة لتمريرة ريس جيمس.

وأدرك السويسري مانويل أكانجي التعادل لـ “السيتيزينز”، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها برناردو سيلفا من الجهة اليسرى.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس- أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- مارك كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز- مويسيس كايسيدو- كونور جالاجير.

خط الهجوم: كول بالمر- رحيم ستيرلينج- نيكولاس جاكسون.

تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خط الدفاع: كايل ووكر- مانويل أكانجي- روبين دياز- جوسكو جفارديول.

خط الوسط: رودري هيرنانديز- برناردو سيلفا- فيل فودين.

خط الهجوم: جيريمي دوكو- جوليان ألفاريز- إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق المسابقة، برصيد 27 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.