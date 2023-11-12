ضمن حياة كريمة.. أساتذة جامعة أسيوط يشاركون في قافلة بقرية بني مر بمركز الفتح

أكد الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة بقوة وفعالية في كافة المبادرات القومية، والحملات المتنوعة، التي يتصدرها الاهتمام بالصحة، وبناء الإنسان، ومساندة القرى الأكثر فقرًا، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني، والمجتمعي، وفق رؤية واستراتيجية مصر 2030، والتي ترتكز علي أن المواطن المصري هو أساس التنمية.



وأوضح الدكتور محمود عبد العليم أن جامعة أسيوط شاركت بتنظيم قافلة طبية بقرية (بني مر)، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة (الأطفال، الرمد، الجلدية، العظام، النساء والتوليد، الباطنة العامة، الصدرية، تنظيم الأسرة)، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة، وتم صرف العلاج بالمجان على المرضى، إلي جانب المشاركة في الأنشطة الأخري المتنوعة ما بين: التوعوية، والثقافية، والرياضية، إلي جانب المسابقات، والأنشطة المقدمة للأطفال.



جامعة أسيوط حريصة على المشاركة الفعالة في "حياة كريمة" لرعاية الفئات والقرى الأكثر احتياجًا



وأشار الدكتور محمود عبد العليم، أن المبادرة تأتي بالتعاون مع جامعة أسيوط، وبمشاركة عدد كبير من المؤسسات الحكومية، والأهلية، ووزارة الثقافة، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة الإدمان، والهيئة العامة لتعليم الكبار، ومؤسسة مصر الخير ؛ للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن.



جدير بالذكر أن القافلة شهدت مشاركة الدكتورة أسماء عبد الرحمن الأستاذ المساعد بكلية الآداب، والمهندس مينا إبراهيم منسق عام مبادرة حياة كريمة بأسيوط، والدكتور محمد سامي القاضي نائب منسق حياة كريمة بأسيوط، والأستاذ ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، وحشد كبير من منسقي مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة مصر الخير، وصندوق مكافحة الإدمان.

جانب من القافلة

جانب من القافلة

جانب من القافلة

جانب من القافلة