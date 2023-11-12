الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لـ19 نوفمبر

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة لجلسة 19 نوفمبر، بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه فى منطقة الأميرية، ما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى جهات التحقيق، بلاغ بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، مما تسبب فى إصابة شخصين، أحدهما فى حالة خطرة، انتقلت النيابة العامة لمكان الواقعة، وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين، قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبه، لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، ما أدى لإصابته، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة شاب إصابة طالب بعاهة مستديمة عقره كلب شرس منطقة الأميرية

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لـ"ديلر الكيف" فى مدينة نصر

المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية بالقاهرة

المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لديلر الشابو بسوهاج

الأكثر قراءة

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

وفاة الفنان عثمان محمد على عن عمر ناهز 88 عامًا

متحدث الرئاسة يكشف مفاجأة حول لقاء الرئيس السيسى مع إبراهيم رئيسى

الطيران المدنى: إحباط محاولة اختراق لموقع الشركة الإلكترونى

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

متحدث الرئاسة يكشف ما حدث فى لقاء الرئيس السيسى مع أردوغان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل