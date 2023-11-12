الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"صناعة النواب" تناقش إهدار المال العام فى محجر وادى العلاقى جنوب أسوان

محمد مصطفى السلاب،
محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،

أكد محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية أن يكون هناك خطط للعمل من أجل إيجاد قيمة مضافة في كل الخامات المستخرجة من مناجم مصر المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إهدار المال العام في محجر وادي العلاقي جنوب محافظة أسوان.

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وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر، وعمل قيمة مضافة لها بما يدعم الاقتصاد الوطني.

 استراتيجية واضحة من أجل الاستفادة من مناجم مصر

ولفت السلاب إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية واضحة من أجل الاستفادة من مناجم مصر، وما تحتويه من خيرات تدعم الاقتصاد الوطني.

وقال: هيئة الثروة المعدنية قادرة على تحقيق مليارات أكبر بكثير من الذي تحققه في الوقت الحالي، بالإضافة إلى توفير احتياجات مصر من العملة الأجنبية.

وشدد على ضرورة العمل من أجل زيادة الدخل المادي لهيئة الثروة المعدنية بدون تحميل المنتج النهائي أي أعباء.

من جانبه أشار النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك إشكالية في التعامل مع الثروات المعدنية، حيث إن البحث والتنقيب يتم بطرق بدائية وعشوائية، وهو ما يتسبب في إهدار هذه الثروات.

وأكد أهمية أن تكون هناك استراتيجية واضحة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل البحث والتنقيب، لا سيما وأن بعض المناجم يقوم بالبحث فيها بعض المقاولين وليسوا مصنعين، مما يتسبب في ضياع جزء كبير من الثروات.

وأوضح معتز محمود أن منجم العلاقي ما زال بكرًا، ومن الممكن تعظيم الاستفادة منه على النحو المطلوب.

وفي ختام مناقشة طلب الإحاطة، أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب بسرعة الانتهاء من الموافقات الخاصة بالعمل في منجم العلاقي بمحافظة أسوان.

النائب محمد مصطفى السلاب لجنة الصناعة مجلس النواب النائب محمد نشأت العمدة محجر وادي العلاقي

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