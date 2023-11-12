الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسماعيلية يكرم المستشار القانوني للمحافظة على مجهوداته

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية يكرم المستشار القانوني للمحافظة

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المستشار علي عادل عزب المستشار القانوني للمحافظة، موجهًا له الشكر عن الجهد الذي بذله خلال فترة عمله كمستشار قانوني للمحافظة، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق خلال الفترة القادمة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

وأهداه المحافظ درع المحافظة تكريمًا وتقديرًا لجهوده خلال تلك الفترة التي قضاها مستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يطمئن على حالة مصابي غزة

وكان قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

أبرز المرافقين للمحافظة في جولته

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفي أبو خليفة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، مشيرًا إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية اليوم اخر اخبار الاسماعيلية اليوم محافظة

الأكثر قراءة

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

بريق الذهب.. خطة شيطانية من سيدة لسرقة محل جواهرجي بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب