محافظ الإسماعيلية يكرم المستشار القانوني للمحافظة على مجهوداته

استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، المستشار علي عادل عزب المستشار القانوني للمحافظة، موجهًا له الشكر عن الجهد الذي بذله خلال فترة عمله كمستشار قانوني للمحافظة، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق خلال الفترة القادمة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.

وأهداه المحافظ درع المحافظة تكريمًا وتقديرًا لجهوده خلال تلك الفترة التي قضاها مستشارًا قانونيًا لمحافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يطمئن على حالة مصابي غزة

وكان قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، بجولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

أبرز المرافقين للمحافظة في جولته

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفي أبو خليفة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين، مشيرًا إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.