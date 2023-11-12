الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شُريان الأمل في جنوب القاهرة.. آخر تطورات مشروع القطار الكهربائي بحلوان (صور)

تطورات مشروع القطار
تطورات مشروع القطار الكهربائي بحلوان

تواصل الأجهزة المعنية جهودها لإتمام مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط البلاد وهو وسيلة ستكون الأسرع في مصر، بالإضافة إلى كونها صديقة للبيئة.

وتولى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لهذا المشروع القومي العملاق، الذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر، ويضم خلاله 3 خطوط رابطة بين المحافظات، وتضم 36 محطة.

وفي الوقت الذي تعمل فيه كل الجهات المختصة على تنفيذ المشروع، كانت هناك تحركات في حلوان، التي يمر من خلالها القطار السريع، من أجل تمهيد الطريق لمروره من هناك. وقد صرح بيان لحي حلوان، نُشر على الصفحة الرسمية للحي، بأن هذا التحرك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، وتسهيل كافة التحديات للمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية التي تمثل نقلة حضارية في مستوى الخدمات المقدمة، وذلك تعزيزًا لخطة الدولة وتحقيقًا لأقصى استفادة من جهود جميع الأجهزة المعنية وتوفير كافة أوجه الدعم لتحقيق هدف إنجاز هذه المشروعات طبقًا للمخططات الزمنية.

حي حلوان يواصل أعمال الحصر للعقارات التي تتعرض مع مسار القطار الكهربائي في كفر العلو

وتابع البيان أن ذلك يأتي "وفقًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبمتابعة المهندسة چيهان عبد المنعم،  نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يواصل حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية، ونواب حلوان والأجهزة التنفيذية بحلوان، بالبدء في أعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بعرب أبو دحروج بمنطقة كفر العلو بحلوان".

وأكد رئيس الحي (وفقًا للبيان) أن هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية للعاصمة.

القطار السريع حلوان مشروع القطار السريع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخبار القطار السريع

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