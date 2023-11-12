الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

محطة شحن كهرباء
محطة شحن كهرباء

في ظل الاهتمام المتنامي من قبل الدولة المصرية بالقضايا البيئية والتزامها الجاد بتصنيع السيارات والأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على واردات المنتجات البترولية والانتقال من المركبات التي تعتمد على الوقود الإحفوري.

خطة الانتشار السريع لمحطات الوقود المتكاملة

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال خطة الانتشار السريع لمحطات الوقود المتكاملة في التوسع لإنشاء محطات جديدة بمراكز ومدن الجمهورية لتوفير مصادر الطاقة البديلة للسيارات، من خلال توفير الغاز الطبيعي والبنرين والكهرباء في جميع المحطات التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد. 

محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية

وتلعب محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية دورًا مهمًا في هذا السياق، حيث أصبحت متاحة بشكل واسع في عدة محطات رئيسية في مختلف المحافظات، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بنية تحتية شاملة لدعم وتشجيع استخدام وسائل النقل والسيارات الكهربائية.

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كما تقدم الحكومة المصرية كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، بهدف تشجيع الإنتاج والتوسع في السوق المصري، ويتمثل ذلك في توفير بيئة استثمارية محفزة، تسهم في جذب استثمارات فعّالة، وتعزز عمليات التوطين في هذا القطاع الحيوي. 

 الطاقة النظيفة

كما تركز الحكومة على إيجاد بيئة مناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية الضرورية لشحن السيارات الكهربائية، وفي هذا السياق، تعتبر مصر بإمكانياتها الهائلة محطًا جاذبًا لاستثمارات صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية، التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتفتح أفقًا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والقارة الإفريقية.

تكلفة شحن السيارات الكهربائية

فيما يتعلق بتكلفة شحن السيارات الكهربائية، أعلنت وزارة الكهرباء حديثًا عن تفاصيل التسعير، حيث سيكلف شحن السيارات بقوة تصل إلى 22 كيلوواط ساعة تيار متردد مستخدمًا 169 قرشًا لكل كيلوواط ساعة. 

 

كما يُعفى في هذا السياق الأماكن التي تتمتع بإعفاء شركات الشحن من دفع أي تكلفة لاستخدام المكان، وبالنسبة للأماكن التي تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان، فإن تكلفة الشحن لنفس الكمية تصل إلى 186 قرشًا لكل كيلوواط ساعة، أما بالنسبة للشاحن الأقوى الذي يبلغ قوته 50 كيلوواط، فإن تكلفته تصل إلى 3.75 جنيه لكل كيلوواط في الساعة.

 150 محطة شحن للسيارات الكهربائية

وتمتلك القاهرة أكثر من 150 محطة شحن للسيارات الكهربائية، وتتمركز بشكل رئيسي في مناطق القاهرة الجديدة ومحيطها، بالإضافة إلى مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد، وطريق إسكندرية الصحراوي، وفى مختلف محطات الوقود المنتشرة بالمحافظات، بالإضافة إلى  التجمعات التجارية والمناطق السكنية ومحطات الوقود الجديدة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن مؤخرًا، أن الحكومة قد قامت بتحقيق إعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية، بهدف تشجيع استخدامها وتوفير البنية التحتية اللازمة لشحن هذه السيارات. 

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