البديل الآمن.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة والبيئة، والتحول نحو استخدام أنواع الوقود البديل، ومنها الغاز الطبيعي، أصبحت استراتيجيات تحول وسائل النقل إلى وقود بديل، أمر ضروري.

مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها المتخصصة "غازتك" و"كارجاس"، عن مجموعة جديدة من العروض الترويجية والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي.

وتتضمن العروض الجديدة مجموعة متنوعة من خيارات التقسيط، بدون فوائد، تسمح للمواطنين بتوزيع تكلفة تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز الطبيعي على فترات زمنية مرنة.

الأنظمة الجديدة للتحويل إلى الغاز الطبيعي:

1- نظام الدفع النقدي: حيث يمكنك السداد الفوري لتكلفة تحويل السيارة والحصول على بونات غاز هدية بقيمة 3375 جنيهًا.

2- نظام التقسيط على سنة: تحويل السيارة بنظام التقسيط دون فوائد ومصاريف إدارية، مع مكافأة تصل إلى 2025 جنيهًا.

3- نظام التقسيط على 18 شهرًا: اختيار التقسيط على 18 شهرًا دون فوائد أو مصاريف إدارية

4- نظام التقسيط على سنتين: لمزيد من المرونة، يمكنك تحويل سيارتك بنظام التقسيط على سنتين دون دفع فوائد."

تكلفة التحويل

تتفاوت تكلفة تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي بناءً على نوع السيارة ونظامها، حيث تكلفة التحويل حوالي 11.095 جنيهًا للسيارات التي تحتوي على كربراتير، كما تبلغ تكلفة التحويل لسيارات الحقن الإلكتروني، حوالي 14.220 جنيهًا، وحوالي 12.190 جنيهًا لسيارات الدائرة المطورة، كما يعتمد السعر أيضًا على نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

كما يجب التنويه إلى أن التكلفة الفعلية لتحويل السيارة تكون أعلى بكثير من هذه الأرقام ويتم تحملها جزئيًا من قبل وزارة البترول بهدف تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم لاستخدام الغاز الطبيعي.

ومن خلال أنظمة متعددة للتقسيط وإجراءات تعاقد مبسطة، يمكن البدء في العملية بسهولة من خلال تقديم صورة عن بطاقة الهوية الشخصية ورخصة القيادة وإيصال حديث يشمل الفواتير الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه.

توفير الاستهلاك

كما أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات يعمل على توفير مبالغ مالية كبيرة يمكن للأفراد تحقيق وفرة مالية تصل إلى حوالي 1275 جنيه شهريًا في حالة استهلاك متوسط يومي لبنزين "80" بلترات 10 لترات، وزيادة معدل التوفير إلى حوالي 1725 جنيه شهريًا عند استخدام بنزين "92"، وبالتالي، يمكن للعملاء استرداد تكلفة تحويل السيارة من مبالغ التوفير خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، حسب معدل استهلاك الوقود اليومي. وكلما زاد معدل الاستهلاك، زادت فترة الاسترداد."

عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

1- الفحص الفني:

يتم فحص السيارة في مركز التحويل من قبل فنيين مختصين لضمان صلاحيتها للعمل بالغاز، ثم يتم قياس كفاءة المحرك للتحقق من أنها تزيد عن 70%، ويتم أيضًا تحديد الطقم المناسب وسعة الأسطوانة التي ستُركب في السيارة، ثم تدوين أي ملاحظات في تقرير الفحص إذا لزم الأمر.

2- استلام السيارة:

بعد الفحص، يتم تسليم السيارة للعميل في يوم التحويل. يتم التحقق من تلافي أي ملاحظات تم تسجيلها في تقرير الفحص قبل بدء عملية التحويل.

3- تركيب الأجزاء:

يتم تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وجميع الوصلات بمراعاة المواصفات القياسية للحفاظ على السلامة والأمان.

4- اختبار التسرب:

بعد التركيب، يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم فحص التسرب والتحقق من إحكام ربط جميع الوصلات.

5- ضبط الأداء:

يتم ضبط السيارة باستخدام أجهزة ضبط خاصة للتحقق من أن نسب العادم تتوافق مع المواصفات.

6- نظام الوقود الثنائي:

العميل يحتفظ بحرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين في السيارة المحولة، يتم ذلك دون تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة، ثم يتم تثبيت مفتاح تحويل على لوحة القيادة للسماح للعميل بالتحول بين النظامين.

7- تسليم السيارة:

بعد تجربة السيارة مع نظام الغاز الطبيعي، يتم تسليمها للعميل مع شهادة الضمان وشهادة المرور وكتيب الصيانة.

فترة التحويل تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات تقريبًا، وذلك حسب نوع السيارة.

مكونات طقم التحويل تشمل الأسطوانة ومنظم الضغط والخلاط ومعالج تقديم الشرر ومفتاح التحويل وصمام الملء (بلف الشحن) وصمام الغاز وصمام البنزين.