الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البترول: توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة بقريتي بحر البقر 4 وشهداء بحر البقر 2

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلنت منذ قليل وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، عن إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لوحدتين سكنيتين في قريتي شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر 4 بمركز ومدينة الحسينية في محافظة الشرقية، وذلك بعد الانتهاء من توصيل الغاز إلى القريتين المدرجتين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

البترول: إطلاق خدمة الغاز الطبيعي لأول مرة بقريتى بحر البقر 4 وشهداء بحر البقر 2 

وأنهت شركة مودرن جاس تنفيذ شبكة الضغط البيني في قرية شهداء بحر البقر 2 بطول 1476 متر وضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز بسعة 1000 متر مكعب في الساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 26175 متر شاملة فروع المنازل. وفي قرية بحر البقر 4، تم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1470 متر وضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقي موجه HDD، كما تم تركيب عدد 1 منظم للغاز بسعة 1000 متر مكعب في الساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 9249 متر شاملة فروع المنازل.

وأوضح المهندس محمد قنديل رئيس شركة مودرن جاس أنها تعمل مع المواطنين في القريتين على تسريع إجراءات التعاقد لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضمانًا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل الخاصة بهم على فاتورة الاستهلاك.

وأكد على أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين في توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهًا شهريًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة، وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالى 1200 وحدة سكنية في القريتين، وبتزويد الغاز إلى القريتين فقد قامت الشركة بتشغيل الغاز الطبيعي لـ 16 قرية في محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجارٍ التنفيذ في القرى الأخرى فور انتهاء مشروعات الصرف الصحي، حيث يجرى العمل في أكثر من قطاع مرة واحدة.

شركة مودرن جاس خدمة الغاز الطبيعي لأول مرة قريتى بحر البقر 4 وشهداء بحر البقر 2 أول شعلة غاز طبيعى الشرقية

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