أحمد حلمي ضيف "sold out" على "CBC" الخميس

تعرض قناة CBC الخميس ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامج "sold out" كامل العدد، الذي يقدمه الإعلامي الكبير محمود سعد، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول للبرنامج على منصة "watch it" الإلكترونية، وذلك في تمام الساعة 9 مساءً.

ويحل النجم أحمد حلمي ضيفًا على الحلقة الثانية من برنامج "sold out" لمحمود سعد، وذلك في لقاء جماهيري كبير يكشف خلاله أحمد حلمي العديد من أسراره المهنية والشخصية وعلاقته بزوجته الفنانة منى زكي وأولاده.

الموسم الجديد من البرنامج يتم عرضه حصريًا على قناة "CBC" في تمام التاسعة مساءً يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، ويستضيف نخبة من كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويجوب خلاله محمود سعد في جميع محافظات الجمهورية بحثًا عن حكايات جديدة ومختلفة لأماكن وشخصيات ملهمة، بجانب تقديمه لعدد من الحفلات والليالي الغنائية المتميزة.

الموسم الثاني برنامج sold out

ويشهد الموسم الثاني من برنامج sold out المذاع على منصة watch it الإلكترونية، وقناة cbc، استضافة عدد كبير من النجوم على مختلف المسارح، مع إقامة عدد من الحفلات الموسيقية أو الغنائية بعد اللقاء، ومن هؤلاء النجوم: حيث استضاف الفنان سيد رجب، والمطربة لينا شاماميان الخميس الماضي، فضلا عن استضافة النجم خالد النبوي يوم الخميس 9 نوفمبر الساعة 8 مساء، على مسرح معهد الموسيقى العربية، والموسيقار الكبير هاني شنودة يوم الإثنين 6 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، والفنان علي الحجار يوم 11 نوفمبر.

يتميز كل عرض من sold out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج sold out إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.