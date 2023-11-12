الزمالك يطمئن على أحمد زيزو قبل مواجهة أبوسليم الليبى فى الكونفيدرالية

شارك أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية.

كان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أكد أن "زيزو" اشتكى من إجهاد عضلي بعد مشاركته في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية اللاعب قبل مشاركته في التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

راحة علاء

وحصل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من التدريبات التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بسبب معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

وتعرض محمود علاء للإصابة خلال مشاركته في مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

وحرص محمود علاء على التواجد في مقر النادي على هامش مران اليوم، وعقد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جلسة مع اللاعب للاطمئنان على حالته، على أن يواصل المدافع برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

تأهيل أوباما

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تأهيليًا خاصًا على هامش مران اليوم استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفيدرالية.

ولم يشارك "أوباما" في التدريبات الجماعية بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي له.

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية، قبل خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.