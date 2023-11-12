للمعلمين.. كيف تشارك في امتحانات الثانوية العامة 2024؟

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى صباح اليوم الأحد للمعلمين باب المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، وكشفت عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2024

بدأت وزارة التربية والتعليم من الآن الاستعداد المبكر جدًا لـ امتحانات الثانوية العامة 2024، وفي هذا السياق تكشف “الدستور” خلال السطور المقبلة الخطوات التي يجب اتباعها للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 وهي كالتالي:

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خطوات المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة:

1.الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والدخول على مركز المعلومات.

2.الدخول على أيقونة بوابة الثانوية العامة والضغط عليها بعد تفعيلها من قبل الوزارة.

3.يجب على المعلم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم يضغط على تسجيل الدخول.

4. بعد تسجيل البيانات يتم سحب استمارات الترشيح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

5. كتابة البيانات الاسم بالكامل والإدارة التابع لها والمدرسة وأيضًا المديرية والرقم القومي وبيان ما إذا كان هناك عذر قانوني يمنعه من الترشح من عدمه.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024، فيما سوف تبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لعام 2023 -2024 لكافة صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وكذلك امتحان القدارات الأساسية لجميع صفوف النقل في مدارس التعليم الفني (جدارات) في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وبداية إجازة نصف العام الدراسي تكون يوم 27 يناير 2024، وستستمر لمدة أسبوعين وستنتهي في يوم الخميس 8 فبراير 2024.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 يوم السبت 1 يونيو 2024، وسوف تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 في يوم السبت 15 يونيو 2024.

وحسب الخريطة الزمنية في العام الدراسي 2024، ستبدأ الدراسة يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وستستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة نحو 14 أسبوعا، وستنتهي في يوم الخميس 4 يناير 2024، وستبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وستنتهي الخميس 25 يناير 2024.