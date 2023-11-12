ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 17 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26657 طنًا تشمل: 9225 طنًا من اليوريا و4672 طنًا من الرمل و2045 طنًا من علف البنجر و4711 طنًا من الملح و6004 طنًا من بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34083 طنًا تشمل: 7074 طنًا من الخردة و8634 طنًا من الحديد و1101 طنًا من خشب الزان و8050 طنًا من القمح و987 طنًا من بذور الكتان و8237 طنًا من الأبلاكاش.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 658 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 394 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4586 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74744 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 412511 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2590 طنًا قمحًا متجهين إلى صوامع طنطا والفيوم، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت وخرجت 4312 شاحنة.

يذكر أن الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية تتكون من 80 مشروعًا، تم تنفيذ البعض ويتم تنفيذ البعض الآخر بإجمالـي تكلفة 129 مليـار جنيـه، ويشـمل تطويـر الموانـئ المصريـة إنشاء أرصفـة جديـدة بإجمالـي أطـوال 35 كـم، وبأعمـاق تتـراوح مـن 15 إلـى 18 متـرًا، فيسـتهدف وصـول إجمالـي أطـوال الأرصفـة فـي الموانـئ البحريـة المصريـة إلـى 73 كـم.



وكذا إنشـاء حواجـز أمـواج بإجمالـي أطـوال 15 كـم، ويسـتهدف تعميـق الممـرات المالحيـة لتسـتوعب الموانئ 185 مليـون طـن سـنويًا، وأن تسـتوعب 22 مليـون حاويـة بـدلًا مـن 12 مليـون حاويـة مكافئـة سـنويًا.

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