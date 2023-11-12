أوراق تقديم الخدمة العامة 2023 وشروط الالتحاق بها

يؤدى الشباب الخدمة العامة وفق الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولي ملف الخدمة العامة المنفذة سنويًا للخريجين الجدد كشرط للحصول على وظيفة بعد ذلك، وتعرض الدستور في التقرير التالي اوراق تقديم الخدمة العامة 2023 وشروط الالتحاق بها.

أوراق تقديم الخدمة العامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي اوراق تقديم الخدمة العامة 2023 ويمكن للخريجين المكلفين بتأدية الخدمة العامة الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بها من خلال الرابط التالي:

https://freshgraduate.moss.gov.eg/App_Pages/View/login.aspx

وتتضمن أوراق تقديم الخدمة العامة 2023، صورة من البيانات الذى يقوم المكلف بتسجيله على منظومة التسجيل الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى " نموذج تسجيل مكلف"، صورة الرقم القومى (2 صورة )، صورة المؤهل الدراسى (2 صورة )، صورة من الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور ( 2 صورة )، عدد 3 صور شخصية، يستوفى الخريج نموذج ( 1خ ع ) محددًا المجال الذى يرغب فى الإلتحاق به.

يتم توزيعه علي وحدات الخدمة العامة بالهيئات والوزارات المختلفة، ويمنح الخريج المكلف بعد انتهائه من تأدية الخدمة العامة شهادة تفيد إتمام أدائه لمدة التكليف بالخدمة العامة وتعتبر مسوغ أساسى من مسوغات التعيين.

شروط تأدية الخدمة العامة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط تأدية الخدمة العامة، ويصدر قرار مرتان سنويًا لخريجى الدور الأول والثانى، ويتم توزيع التكليف حسب أولويات مجالات عمل المكلفين طبقًا لإحتياجات الدولة من المشروعات القومية وكذلك الفترة المسموح بها للتسجيل.

ومن ضمن شروط تأدية الخدمة العامة أيضًا حصول شباب الخرجين من الذكور على الاعفاء النهائى من الخدمة العسكرية، وأن يتمتع الخريج بجنسية جمهورية مصر العربية .

يتم الإعلان عن قرار التكليف بالجريدة الرسمية والصحف القومية وعلى جميع مديريات الشئون الإجتماعية والتى تقوم باستقبال الخريجين بمكاتب الخدمة العامة الواقعة بمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومى والمستندات المحددة مسبقًا.